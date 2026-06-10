Россиянам объяснили, как правильно подкармливать картофель в июне

В середине июня нужно скорректировать подход к подкормке картофеля, поскольку в это время ботва уже сформировалась, а клубни начали активное наращивание под землей. Об этом aif.ru рассказал агроном Денис Терентьев.

Специалист предупредил, что в июне избыток азота становится потенциально вреден для картофеля. В случае перекорма культуры азотными удобрениями, растение направил все силы на рост пышной зеленой массы, в результате чего развитие клубней замедлится.

Агроном посоветовал заменить азотные удобрения на фосфорно‐калийные подкормки, которые позволят растению направить ресурсы на формирование основы урожая. При этом одним из наилучших вариантов для полива является монофосфат калия. Это удобрение отличается от суперфосфата и золы тем, что быстрее растворяется в воде и в короткие сроки поставляет картофелю фосфор и калий.

Для того чтобы приготовить такой раствор, необходимо использовать от 10 до 15 граммов монофосфата калия.

«Сначала растворить его в одном литре теплой воды, тщательно перемешивая до полного исчезновения кристаллов, после этого объем жидкости доводят до 10 литров, доливая оставшуюся воду, Вносить подкормку следует по влажной почве. Под каждый куст аккуратно выливают по 0,5 литра приготовленного раствора», — объяснил эксперт.

Агроном Павел Лагута до этого говорил, что в начале лета деревьям в саду, которые активно формируют завязи и зеленеют, особенно необходим азот. По его словам, одним из наиболее популярных средств для быстрой подкормки растений является мочевина (карбамид).

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