Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали, как защитить томаты от заражения в сезон дождей

Агроном Терентьев: в сезон дождей томатам требуется активная профилактика
Артур Лебедев/РИА Новости

Для того чтобы уберечь томаты от грибковых заболеваний в сезон дождей, следует заранее наладить регулярное проветривание теплицы, придерживаться редкой схемы посадки и соблюдать ряд других правил. Об этом aif.ru рассказал агроном Денис Терентьев.

По словам специалиста, риск заражения значительно снижает удаление нижних листьев, полив строго под корень и использование мульчи. Не менее важно следить за чистотой рабочих инструментов, которые должны быть продезинфицированы, чтобы избежать переноса патогенов с одного растения на другое.

Агроном подчеркнул, что если на листьях или плодах томата все же появились подозрительные пятна, необходимо быстрой действовать и аккуратно удалить все пораженные участки. После локализации проблемы нужно обработать растение специализированным препаратом, который соответствует диагнозу.

Эксперт добавил, что в сезон сильных дождей томатам требуется активная профилактика. В такой период следует регулярно проводить обработку, придерживаясь интервала от 7 до 14 дней, следуя инструкции средства.

«Категорически нельзя использовать один и тот же препарат несколько раз подряд – у возбудителей болезней быстро вырабатывается устойчивость. Чтобы этого избежать, необходимо грамотно чередовать средства с разным механизмом действия: применять медьсодержащие составы, препараты группы стробилуринов, системно-трансламинарные фунгициды, а также включать в схему биопрепараты. Такой микс не даст патогенам адаптироваться», – предупредил он.

Помимо этого, важно придерживаться правил безопасности перед сбором урожая. Нужно строго выдерживать временной интервал после последней обработки, только после которого плоды становятся безопасными для употребления.

Ранее дачникам рассказали, как ухаживать за кабачками в июне.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кто платит в ресторане и как обсуждать зарплату? Главные правила финансового этикета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!