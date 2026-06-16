Россиянам рассказали, как защитить томаты от заражения в сезон дождей

Для того чтобы уберечь томаты от грибковых заболеваний в сезон дождей, следует заранее наладить регулярное проветривание теплицы, придерживаться редкой схемы посадки и соблюдать ряд других правил. Об этом aif.ru рассказал агроном Денис Терентьев.

По словам специалиста, риск заражения значительно снижает удаление нижних листьев, полив строго под корень и использование мульчи. Не менее важно следить за чистотой рабочих инструментов, которые должны быть продезинфицированы, чтобы избежать переноса патогенов с одного растения на другое.

Агроном подчеркнул, что если на листьях или плодах томата все же появились подозрительные пятна, необходимо быстрой действовать и аккуратно удалить все пораженные участки. После локализации проблемы нужно обработать растение специализированным препаратом, который соответствует диагнозу.

Эксперт добавил, что в сезон сильных дождей томатам требуется активная профилактика. В такой период следует регулярно проводить обработку, придерживаясь интервала от 7 до 14 дней, следуя инструкции средства.

«Категорически нельзя использовать один и тот же препарат несколько раз подряд – у возбудителей болезней быстро вырабатывается устойчивость. Чтобы этого избежать, необходимо грамотно чередовать средства с разным механизмом действия: применять медьсодержащие составы, препараты группы стробилуринов, системно-трансламинарные фунгициды, а также включать в схему биопрепараты. Такой микс не даст патогенам адаптироваться», – предупредил он.

Помимо этого, важно придерживаться правил безопасности перед сбором урожая. Нужно строго выдерживать временной интервал после последней обработки, только после которого плоды становятся безопасными для употребления.

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