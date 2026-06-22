Москвич снимал женщину под юбкой в метро

В Москве мужчину арестовали за съемку женщины под юбкой в метро

В Москве суд избрал меру пресечения для мужчины, которого обвиняют в съемке женщин в метро. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на Савеловский суд.

По данным издания, инцидент произошел на станции «Беговая» в час-пик. Находясь в подземном переходе, он опустил камеру и стал снимать одну из пассажирок под юбкой.

Когда происходящее заметили, подозреваемого задержали. В его отношении составили протокол о мелком хулиганстве. Мужчину отправили под стражу на десять суток.

До этого в московском метро, на станции «Чистые пруды», задержали другого мужчину. Как рассказали свидетели, россиянин встал на эскалатор, опустил руку с мобильным телефоном и стал снимать стоявшую рядом девушку под юбкой.

Очевидцы сделали замечание, но он не отреагировал, поэтому они обратились к полиции. Задержанным оказался научный сотрудник института. На него составили протокол о мелком хулиганстве.

Ранее костромич снимал в магазине девочек под юбкой.