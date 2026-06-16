Российский ученый попался на съемке под юбкой у женщины в метро

Сотрудник «Курчатовского института» снимал у девушки под юбкой в московском метро

Научного сотрудника «Курчатовского института» поймали на незаконной съемке в столичном метро. Об стало известно mk.ru.

Инцидент произошел на прошлой неделе на станции «Чистые пруды» Сокольнической линии. По словам очевидцев, оказавшихся на эскалаторе рядом с подозреваемым, мужчина опустил руку, в которой держал мобильный телефон, ниже юбки стоявшей около него девушки.

Ему сделали замечание, но пассажир не отреагировал. Тогда свидетели ЧП обратились в полицию. Задержанным оказался работник НИЦ «Курчатовский Институт». В итоге на мужчину составили протокол о мелком хулиганстве, теперь ему придется выплатить штраф в размере 1000 рублей.

Ранее работник университета сдавал первокурсницам комнаты и тайно их снимал на камеру.