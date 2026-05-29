Костромич снимал в магазине девочек под юбкой

В Костроме мужчину задержали за приставания к девочкам в магазине

Жителя Костромы подозревают в домогательствах в отношении девочки. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Полицейские задержали 42-летнего мужчину после того, как в соцсетях появилось видео его преступления. Россиянин пришел в продуктовый магазин, где вплотную подошел к достающей мороженое девочке и якобы стал снимать ее под юбкой.

По словам местных жителей, мужчину ранее уже замечали за подобным занятием. Какое-то время назад он пытался незаметно сфотографировать женщину под юбкой.

Известно, что мужчина уже привлекался к ответственности за «аналогичные преступления».

В отношении костромича возбудили дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и неприкосновенности частной жизни. Сейчас фигурант находится под стражей.

До этого в Москве задержали 64-летнего мужчину. Как рассказали дети, пожилой мужчина приставал к несовершеннолетним на детской площадке.

Ранее россиянин представился полицейским и приставал к девушке в московском парке.