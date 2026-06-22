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Общество

В Москве 16-летний подросток выпал из окна после употребления галлюциногенов

«МК»: галлюцинации привели к падению московского школьника с 7-го этажа
Мария Девахина/РИА Новости

В Москве 16-летний подросток попал в больницу после падения с 7-го этажа, сообщает mk.ru.

Несчастный случай произошел около 9:30 в понедельник, 22 июня, на северо-востоке города. Как выяснилось, накануне юноша вместе с другом попробовал галлюциногенные грибы.

По всей видимости, из-за употребления запрещенных веществ у старшеклассника наступила спутанность сознания, появились галлюцинации, и он перепутал окно с дверью.

У пострадавшего выявили многочисленные травмы, сейчас он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

До этого российский студент выпал из окна общежития, пытаясь спуститься по простыне. Он решил сходить в магазин вместе с другом, однако после восьми вечера двери общежития уже были закрыты. Тогда студенты связали несколько простыней и попытались спуститься по ним с третьего этажа, но на уровне второго этажа самодельная веревка оборвалась — один из юношей рухнул на землю и попал в травматологическое отделение.

Ранее ребенок выпал из окна в российском детсаду, пока воспитательница спала.

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