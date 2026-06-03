Ребенок выпал из окна в российском детсаду, пока воспитательница спала

В Коми будут судить воспитательницу, по недосмотру которой из окна выпал ребенок

В Сыктывкаре будут судить младшего воспитателя, которая уснула на рабочем месте, из-за чего двухлетний ребенок выпал из окна. Об этом сообщили в прокуратуре республики Коми.

Женщина стала фигуранткой дела по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей).

В сентябре 2025 года ночью, когда произошел инцидент, она должна была следить за детьми, но уснула на рабочем месте. В это время оставшийся без присмотра ребенок забрался на подоконник и выпал из окна, получив множественные травмы, которые эксперт признал тяжким вредом здоровью.

Согласно должностной инструкции, воспитатель была обязана отвечать за жизнь и здоровье детей в течение смены, а сон в рабочее время не предусмотрен ни инструкцией, ни графиком работы.

В прокуратуре города утвердили обвинительный акт, дело направлено в суд. Женщине грозит реальный срок — лишение свободы до 1 года.

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