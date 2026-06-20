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Общество

Россиян предупредили о мощном геомагнитном шторме

На Землю обрушится мощный геомагнитный шторм и останется до конца месяца
Shutterstock

В самое ближайшее время начнется затяжной период интенсивной активности на Солнце, который продлится до конца этого месяца. Об этом сообщает «4 канал» со ссылкой на экспертов.

Высвободившаяся солнечная энергия направится к Земле, спровоцировав серьезные колебания магнитного поля — так называемые геомагнитные штормы.

Специалисты подчеркивают, что грядущий шторм не будет кратковременным: его затяжной характер способен серьезно отразиться на самочувствии людей, чувствительных к колебаниям геомагнитной обстановки. Первые слабые колебания магнитосферы станут заметны уже этим вечером, наберут пиковую силу через двое суток и будут сохраняться практически до конца месяца.

Люди, остро реагирующие на погоду, рискуют ощутить резкий упадок сил, вялость и приступы мигрени.

«Не помешает быть внимательными к своему здоровью, а при необходимости обращаться за медицинской помощью», — говорится в материале.

Отмечается, что в этот период автомобилистам следует проявлять максимальную осторожность и сохранять спокойствие за рулем.

Ранее было названо время дня, когда солнце наиболее опасно.

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