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Общество

Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей на грядущей неделе

Синоптик Ильин: в первой половине недели в Москве будет до +25°С
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с 360.ru рассказал о погоде в Москве на грядущей неделе.

По его словам, температура воздуха в Москве и Подмосковье в первой половине следующей недели будет соответствовать климатической норме. Воздух прогреется от +20°C до +25°C.

«В понедельник могут быть дожди, местами прогремит гроза. А вторник–среда, скорее всего, обойдутся без осадков», — добавил синоптик.

Кроме того, в понедельник порывы северо-западного ветра могут достигать 15 м/с.

С четверга жителей столичного региона ожидает похолодание. Днем будет +16... +21°C, в ночное время столбик термометра опустится до +9... +14°C, местами — до +8°C. В регион вернутся дожди и грозы.

Накануне в Московском регионе объявляли желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что на следующей неделе температура в столице постепенно снизится. После +26ºC в понедельник во второй половине недели воздух прогреется только до +17...22ºC.

Ранее Спасская башня лишилась стрелки часов из-за непогоды.

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