Женщина забыла отвезти дочь в садик и оставила в машине в +40°C на весь день

В Германии 44-летняя мать забыла маленькую дочь в машине и погубила ее

В Германии забытый в машине младенец не выжил из-за теплового удара. Об этом пишет Spiegel.

Инцидент произошел в среду, 17 июня, в Шорндорфе, недалеко от Штутгарта. В тот день 44-летняя местная жительница отправилась на работу и случайно забыла 20-месячную дочь в автомобиле.

Полагая, что отдала ее в детский сад, женщина собиралась забрать ребенка после рабочего дня, но обнаружила его без признаков жизни в салоне машины, простоявшей несколько часов на 40-градусной жаре.

Врачи скорой помощи и службы спасения пытались реанимировать девочку, но тщетно. Причиной летального исхода, как показало вскрытие, стала полиорганная недостаточность вследствие теплового удара.

В отношении матери начато расследование, пока она находится на свободе, но уже нашла себе адвоката.

Ранее врач напомнила об опасности нахождения в салоне припаркованного автомобиля в жару.