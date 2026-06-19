В Кузбассе мать, бросившая ребенка в запертой машине в жару, выбирала путевки

41-летняя жительница Таштагола, бросившая семилетнего сына в машине в жару, три часа выбирала путевки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам женщины, сын сам попросился остаться в автомобиле. Она утверждает, что отсутствовала не более 20 минут, вернувшись женщина нашла ребенка без сознания. Медики госпитализировали ребёнка в реанимацию с диагнозом «тепловой удар».

Врачи диагностировали тяжелое состояние, мальчик впал в кому. Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». По данным регионального МВД, несовершеннолетний находился в запертой машине в жару около трех часов.

До этого в Малайзии мать забыла отвезти сына в детсад и оставила его в машине на 9 часов. 35-летняя женщина усадила сына в машину и, по версии полиции, просто забыла высадить его у детсада, а затем поехала на работу. Она припарковалась у банка и ушла, оставив малыша запертым в салоне под палящим солнцем. Только около 17:00, когда у женщины закончился рабочий день, она поняла, что сын все еще находится в машине. Несовершеннолетнего не спасли.

Ранее в Екатеринбурге обнаружили трех маленьких детей, запертых в автомобиле.