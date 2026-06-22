Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Эксперт объяснил, что означает отсутствие оформленного кредита в истории

Аналитик Гамзаев: если банковского кредита нет в истории, нужно принимать меры
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Если оформленный россиянином кредит не отображается в его истории, то это не повод думать, что обязательств нет – это может быть связано с низкой скоростью или плохим качеством обмена данных. В некоторых случаях нужно принять меры и потребовать разъяснения, объяснил в беседе с RT директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев.

«Иногда в истории не видно займов, выданных до изменений в правилах передачи данных, либо кредитов, оформленных у кредитора, который не передал сведения корректно», — отметил эксперт.

В то же время, если речь идет об оформленном в банке кредите, который не отображается в истории ни в одном бюро, то нужно принять меры. Гамзаев посоветовал в таких случаях проверить договор, а также запросить у банка разъяснения. При необходимости придется подать заявление с требованием исправить информацию, заключил он.

До этого исследование Народного фронта показало, что средний размер выданных потребительских кредитов в марте этого года вырос до 180 тыс. рублей, что на 11,2% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года. По сравнению с февралем (167,2 тыс. рублей) 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов вырос на 7,6%. Отмечается, что рост показателя сохраняется уже второй месяц.

Россиянам ранее объяснили, когда стоит закрывать кредит новым займом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда вам не могут отказать в отпуске? 8 ситуаций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!