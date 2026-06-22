Эксперт объяснил, что означает отсутствие оформленного кредита в истории

Если оформленный россиянином кредит не отображается в его истории, то это не повод думать, что обязательств нет – это может быть связано с низкой скоростью или плохим качеством обмена данных. В некоторых случаях нужно принять меры и потребовать разъяснения, объяснил в беседе с RT директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев.

«Иногда в истории не видно займов, выданных до изменений в правилах передачи данных, либо кредитов, оформленных у кредитора, который не передал сведения корректно», — отметил эксперт.

В то же время, если речь идет об оформленном в банке кредите, который не отображается в истории ни в одном бюро, то нужно принять меры. Гамзаев посоветовал в таких случаях проверить договор, а также запросить у банка разъяснения. При необходимости придется подать заявление с требованием исправить информацию, заключил он.

До этого исследование Народного фронта показало, что средний размер выданных потребительских кредитов в марте этого года вырос до 180 тыс. рублей, что на 11,2% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года. По сравнению с февралем (167,2 тыс. рублей) 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов вырос на 7,6%. Отмечается, что рост показателя сохраняется уже второй месяц.

Россиянам ранее объяснили, когда стоит закрывать кредит новым займом.