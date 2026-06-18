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Бизнес

В России вырос средний размер потребительского кредита

Народный фронт: средний размер потребительского кредита вырос до 180 тыс. рублей
Morkovka1979/Shutterstock/FOTODOM

Средний размер выданных потребительских кредитов в марте этого года вырос до 180 тыс. рублей, что на 11,2% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Народного фронта.

В публикации отмечается, что по сравнению с февралем (167,2 тыс.рублей) 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов вырос на 7,6%.

«Данный показатель растет второй месяц подряд», — говорится в исследовании, которое основано на последних данных Центрального банка России и крупнейших бюро кредитных историй.

До этого доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова рассказала, что с 1 июля 2026 года при одобрении кредита банки начнут учитывать так называемый самозаявленный доход клиентов с дисконтом в 10%.

По ее словам, уже сейчас при расчете кредитоспособности учитываются только подтвержденные поступления, такие как заработная плата, пенсии, социальные выплаты или доход от аренды. При этом переводы от родственников, возврат долгов и разовые продажи имущества не влияют на размер доступного кредита.

Ранее россиянам рассказали, когда подешевеют кредиты.

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