Россиянам объяснили, когда стоит закрывать кредит новым займом

Брать новый кредит для погашения старого имеет смысл только в том случае, если новый заем полностью закрывает предыдущую задолженность и оформляется на более выгодных условиях. Об этом «Газете.Ru» сообщили эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества.

«Если новый кредит покрывает только часть старого долга, заемщик рискует оказаться должен сразу двум кредиторам. Это может не снизить, а усилить финансовую нагрузку. Один из вариантов — оформить потребительский кредит и направить полученные деньги на погашение прежнего займа. Однако такая схема будет выгодной только при более низкой ставке. Кроме того, банк может отказать в выдаче кредита, если у заемщика уже высокая долговая нагрузка. Еще один способ — рефинансирование. В этом случае новый кредит оформляется специально для погашения имеющихся долгов, но на других условиях. При этом нужно учитывать не только ставку, но и срок кредита, а также дополнительные расходы, включая страховку или оценку залога», — отметили в Роскачестве.

Эксперты добавили, что при небольшой задолженности можно рассмотреть кредитную карту с льготным периодом. Такой вариант подходит только тем, кто уверен, что сможет вернуть деньги до окончания беспроцентного срока, иначе ставка по карте может оказаться выше, чем по обычному кредиту, уточнили в Роскачестве.

Там также предупредили о рисках микрозаймов. Экспресс-заем может помочь при срочной нехватке денег на обязательный платеж, однако при просрочке долг быстро увеличивается из-за штрафов и высоких процентов, заключили в ведомстве.

Ранее россиянам пообещали, что кредиты подешевеют.