Российским пенсионерам напомнили о праве на бесплатные лекарства и соцуслуги

Некоторые российские пенсионеры имеют право на набор соцуслуг, а также другую поддержку государства, включая бесплатные лекарства. В том числе такое право распространяется, например, на инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, детей-инвалидов и других, напомнил в беседе с RT доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин.

Набор соцуслуг, помимо лекарств и медизделий по рецептам, включает в себя также специальные продукты для лечебного питания для детей-инвалидов, путевки в санатории для профилактики заболеваний, а также бесплатный проезд на пригородном жд-транспорте и междугороднем транспорте при необходимости проехать к месту лечения и вернуться обратно.

Причем пенсионеры имеют право отказаться от соцуслуг – для этого нужно подать заявление через МФЦ, Соцфонд или другим способом.

«Гражданин может до 1 октября текущего года подать заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) на период с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении», — пояснил Балынин.

Для возобновления предоставления соцуслуг заявление подается до 1 октября текущего года на период с 1 января будущего года.

До этого сенатор Игорь Мурог сообщил, что у российских пенсионеров в этом году сохраняется право на получение разовой матпомощи в случае трудной жизненной ситуации. Речь идет о разных трудностях, связанных, например, с необходимостью покупки дорогих лекарств, утратой имущества из-за пожара или наводнения, смертью кормильца семьи и прочими сложными обстоятельствами.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства с заявлением. Также нужно будет предоставить подтверждающие документы – например, справку из больницы, акт от МЧС или чек о расходах, отметил сенатор.

Ранее российским пенсионерам напомнили о праве на дополнительный отпуск.