Российским пенсионерам напомнили о праве на дополнительный отпуск

В Совфеде рассказали о положенном пенсионерам дополнительном отпуске
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Российские пенсионеры, продолжающие работать, имеют право взять дополнительный ежегодный отпуск в 14 календарных дней без сохранения зарплаты, а пенсионерам-инвалидам полагается дополнительный отпуск в 60 дней. Об этом в беседе с RT сообщил сенатор Игорь Мурог

«Эти отпуска предоставляются по выбору работника, могут быть использованы частями, но не переносятся на следующий год, — пояснил он. — Право на такой отпуск не зависит от согласия работодателя и распространяется только на получателей страховой пенсии по старости или инвалидности».

Чтобы оформить отпуск необходимо просто подать письменное заявление на имя работодателя и указать в нем соответствующее основание. После этого руководство обязано издать указ об отпуске. Причем важно, что если пенсионер не использует эту возможность, потом эти дни отдыха никак не компенсируются. Более того – они не прибавляются к основному отпуску.

Если вдруг работодатель отказывает сотруднику в дополнительном отпуске, полагающемся пенсионерам, то следует обратиться в Роструд, трудинспекцию и прокуратуру – данные ведомства помогут защитить права, заключил сенатор.

Напомним, до этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал ввести в России дополнительный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров. Как отметил парламентарий, это позволит укрепить здоровье работающих пенсионеров, повысить их качество жизни и сохранить их трудовую активность. По его мнению, эта мера будет являться взвешенным шагом социальной поддержки, которая не окажет избыточную нагрузку на работодателей.

Ранее были названы регионы, где средняя пенсия работающих пенсионеров превысила 30 тысяч рублей.

 
