Москвичей предупредили о грозовых дождях и сильном порывистом ветре

В Москве текущая неделя начнется с грозовых дождей и сильного ветра, а в течение последующих дней ожидается понижение температуры воздуха. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

С понедельника на среду он спрогнозировал жителям столицы температуру воздуха на уровне от +24 до +25 градусов, отметив, что это немного выше климатической нормы. При этом сегодня после обеда начнутся дожди, которые будут сопровождаться грозой.

«Во второй половине дня более широкой полосой пройдут дожди по Москве и Московской области», — отметил Ильин, добавив, что это будет сопровождаться сильным ветром – его порывы достигнут 16 м/с.

Во вторник и среду, 23 и 24 июня, по словам синоптика, погода будет хорошей, осадков не прогнозируется. Однако с четверга в столичный регион вернутся дожди, а температура воздуха днем не превысит +17…+22 градуса. Ночью ожидается похолодание до +8…+13 градусов.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что на этой неделе в Москве ожидается постепенное снижение температуры воздуха после того, как в понедельник воздух прогреется до +26 градусов. По ее словам, большая часть европейской территории России, в том числе центр, будет находиться «под влиянием атмосферной ложбины». На этом фоне «погода будет неустойчивой», то есть будут и облачность, и солнечные дни, и дожди.

Ранее синоптик рассказал, когда в Анапу придет «летняя погода».