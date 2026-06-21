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Общество

Синоптик рассказал, когда в Анапу придет «летняя погода»

РИА: летняя погода должна установиться в Анапе к началу июля
WR studio/Shutterstock

«Летняя погода» должна установиться в Анапе к началу следующего месяца. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудника Краснодарского центра по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды.

«По предварительному прогнозу, к началу июля в Анапе должна начать устанавливаться «летняя погода», — говорится в сообщении.

По прогнозу центра, к следующему месяцу на курорте установится теплая погода и прекратятся осадки. В ближайшее же время улучшения погоды не ожидается. В Краснодарском крае вероятны локальные ливни, грозы и ветер.

В данный момент температура воздуха в Анапе составляет +26°C. Температура морской воды достигла +22°C.

19 июня в российском правительстве сообщили, что в настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы.

При этом разрешение на начало пляжного сезона уже оформлено для 58 пляжей курорта, еще 10 находятся на стадии проверки Роспотребнадзором.

Ранее стали известны самые востребованные у россиян направления для отдыха на море.

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