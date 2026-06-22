Ветврач объяснил, почему нельзя кормить питомцев рядом с обеденным столом

Домашних животных, будь то кошка или собака, стоит с детства приучать к месту кормления, которое ни в коем случае не должно быть рядом с обеденным или разделочным столом. Об этом в беседе с РИАМО сообщил ветеринарный врач, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

«Очень важно. Иначе питомец будет постоянно попрошайничать. Кого-то это раздражает, а кто-то не выдерживает и начинает подкармливать животное со стола», — сказал специалист.

Приемы пищи должны происходить строго в определенное время — в зависимости от размера и возраста животного. Место кормления при этом необходимо регулярно убирать, добавил он.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого рассказал, какие фрукты и ягоды нельзя давать питомцам.

Вишня, черешня, слива, абрикос и персик — под строгим запретом, подчеркнул эксперт. Особенно опасны косточки, содержащие цианид, а мякоть этих плодов часто вызывает диарею. Виноград и изюм, по его словам, также категорически нельзя давать — они приводят к почечной недостаточности. Цитрусовые сильно раздражают слизистую желудка, а хурма нередко становится причиной расстройства ЖКТ.

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