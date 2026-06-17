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Общество

Собаководам рассказали, какие фрукты и ягоды нельзя давать питомцам

Кинолог Голубев: собак нельзя кормить черешней, персиками и виноградом
Tienuskin/Shutterstock/FOTODOM

Многие владельцы собак любят угощать своих питомцев свежими ягодами и фруктами, однако не все дары природы безопасны для питомцев. Об этом в беседе с РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Кормить собаку всем подряд, надеясь, что организм переварит, — прямой путь к ветеринару. Некоторые продукты могут вызвать отравление вплоть до летальных последствий. Либо питомец рискует стать инвалидом. Не менее важно соблюдать гигиену и давать только чистые ягоды, фрукты и овощи», — отметил специалист.

Среди безопасных вариантов, по его словам, — яблоки и груши. Они полезны и хорошо перевариваются, но из них обязательно удаляют сердцевину с косточками, которые токсичны. Малина тоже допустима, но в небольшом количестве. Разрешены клубника и земляника, однако крупные ягоды лучше разрезать, чтобы собака не подавилась. Черника и голубика очень полезны для иммунитета. Смородина (черная, красная, белая) безопасна, хотя не всем питомцам нравится ее кислый вкус. Можно и арбуз, но только без косточек и корки.

Однако вишня, черешня, слива, абрикос и персик — под строгим запретом, подчеркнул кинолог. Особенно опасны косточки, содержащие цианид, а мякоть этих плодов часто вызывает диарею. Виноград и изюм также категорически нельзя давать — они приводят к почечной недостаточности. Цитрусовые сильно раздражают слизистую желудка, а хурма нередко становится причиной расстройства ЖКТ.

До этого Голубев объяснил, как сделать дачу безопасной для питомца.

Особую опасность для животных представляют химические вещества — удобрения, яды от кротов и крыс, средства от насекомых. Хранить их следует в закрытом сарае или запирающемся ящике, отметил специалист.

Ранее собаководов предупредили об опасности борщевика для питомцев.

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