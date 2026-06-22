Севастополь гасит свет и ограничивает транспорт: как живет Крым после массированных атак ВСУ

Власти Севастополя объявили о введении временных ограничений с 22 июня: меры затронут транспорт, торговлю, энергоснабжение и повседневную жизнь горожан. Кроме того, в ближайшие два дня приостановлена продажа топлива населению. Ограничения связаны с «необходимостью оперативной корректировки логистики» на фоне последних атак ВСУ на полуостров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Севастополе 22 и 23 июня будет прекращена продажа топлива гражданам на городских АЗС. В течение двух дней заправиться сможет только транспорт специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города, сообщил Михаил Развожаев.

Днем ранее, 21 июня, аналогичные решения были приняты на уровне всего Крыма. Власти республики сообщили о прекращении продаж топлива физическим и юридическим лицам. Бензин и дизельное топливо будут отпускать только государственным службам, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность региона.

Транспорт сокращает работу

Изменения затронут также систему городских перевозок. Общественный транспорт в Севастополе переходит на сокращенный график работы — с 5:30 до 21:00.

Ограничения коснутся и морского сообщения. Паромы временно прекратят движение через Севастопольскую бухту, при этом пассажирские катера продолжат работу.

Город экономит электроэнергию

В Севастополе временно перестанет работать уличное освещение. Развожаев также предупредил жителей о возможных временных отключениях электричества.

«Из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии», — заявил глава города.

Он призвал сократить потребление электричества и отказаться от одновременного использования большого количества бытовых приборов.

Проблемы с электричеством наблюдаются на полуострове с 21 июня. В «Крымэнерго» сообщили о частичном отключении Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов в связи с повреждением электросетей. Ведутся восстановительные работы.

Магазины и кафе будут закрываться раньше

Временные ограничения затронут и сферу торговли. Торговые центры, гипермаркеты и супермаркеты в Севастополе будут работать с 7:00 до 20:00.

Кафе, рестораны и другие точки общественного питания также переводятся на сокращенный график — с 8:00 до 20:00.

Для небольших магазинов, аптек и киосков единый режим работы вводить не стали. Владельцы смогут самостоятельно определять часы работы своих объектов.

Массовые мероприятия отменены

Отдельное решение касается городской жизни и досуга. Все массовые мероприятия на открытом воздухе отменяются начиная с 22 июня и «до особого распоряжения».

Глава города попросил отнестись к новым ограничениям с пониманием и объяснил, что эти меры необходимы «для обеспечения безопасности и стабильности в текущих условиях».

Работа «Артека» под вопросом

СМИ также обсуждают дальнейшую работу детских лагерей в Крыму, включая международный центр «Артек».

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, комментируя сообщения в соцсетях о возможных изменениях в работе лагеря, заявил, что «обстановка на полуострове непростая» и власти принимают соответствующие решения исходя из складывающейся ситуации.

Однако он предложил не делать поспешных выводов и дождаться официальной информации. Комментариев о прекращении работы «Артека» или отмене смен от властей и руководства центра на момент публикации не поступало.

О том, что «Артек» отменил заезды детей, сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на родителей школьников, направляющихся на отдых.

Мама одного из детей сообщила, что ее сын должен был отправиться в «Арт-квест» на автобусе в 8 утра, однако им сообщили, что лагерь не примет смену:

«Буквально полчаса назад нам позвонили из министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. <...> И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и было принято решение отменять все смены».

В то же время некоторые родители утверждают, что их дети успели заехать на смену и уже находятся в лагере.

Что говорят власти и эксперты

В федеральных органах власти происходящее называют временными трудностями. Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев заявил, что полуостров уже проходил через более серьезные испытания — энергетическую, транспортную и водную блокады.

По его словам, нынешние ограничения могут негативно сказаться на отдельных отраслях экономики, прежде всего связанных с туристическим сезоном, однако говорить о критических последствиях для региона оснований нет.

Военный корреспондент Александр Коц считает, что президент Украины Владимир Зеленский использует Крым как инструмент давления в переговорном процессе. В своей колонке для KP.RU журналист написал, что Киев фактически удерживает Крым в заложниках , рассчитывая с помощью крымского вопроса добиться выгодных условий на возможных переговорах.

По мнению Коца, заявления Зеленского о полуострове являются частью более широкой стратегии, в которой крымский вопрос используется как инструмент политического давления и усиления переговорных позиций Киева.