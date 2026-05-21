Россиянин повздорил в самолете с бывшей женой и устроил дебош на борту

На рейсе Сочи — Сургут мужчина повздорил с экс-супругой и устроил дебош

Пассажир встретил свою бывшую жену на рейсе Сочи — Сургут и устроил дебош в самолете. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО.

Инцидент произошел на борту самолета — 46-летний житель Сургутского района начал громко оскорблять свою бывшую жену, используя при этом нецензурную брань. Женщина сидела с ним по соседству. На требования экипажа успокоиться дебошир не реагировал.

В результате командир запросил наряд полиции к трапу. Прибывшие к воздушному судну в Сургуте стражи порядка задержали агрессора — у него имелись явные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование подтвердило высокую концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Нарушителя доставили в отдел полиции. Отмечается, что ранее он проблем с законом не имел.

