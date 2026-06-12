«Даже подралась»: агрессивная россиянка устроила пьяный дебош на борту самолета в Катар

Полет в Катар закончился для жительницы Калуги задержанием. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, женщина села в самолет Qatar Airways, следовавший из Москвы в Доху. К этому моменту пассажирка уже была в состоянии алкогольного опьянения.

Во время полета она громко говорила и утверждала, что вскоре отправится на Бали. В какой-то момент она налетела на своего возлюбленного, затем проявила агрессию к ребенку, который сидел позади.

«Пассажиры и бортпроводники пытались ее успокоить, но она не реагировала на уговоры и даже подралась с одним из мужчин», – сообщается в публикации.

В результате в аэропорту пассажирку встретили четверо полицейских, которые вывели ее для дальнейшего разбирательства. Что произошло дальше и наказали ли дебоширку, не уточняется.

До этого самолет United Airlines совершил незапланированную посадку в штате Висконсин из-за русскоговорящего дебошира. Он пытался попасть к пилотам и мешал окружающим. В результате находившиеся на рейсе сотрудники ФБР скрутили мужчину и держали до посадки.

Ранее пьяный пассажир устроил дебош в петербургском троллейбусе и напал на водителя.