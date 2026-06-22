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Общество

Психолог назвал самый эффективный инструмент для защиты ребенка в сети

Психолог Ахмадуллин: безопасность детей в сети зависит от критического мышления
Global Look Press

Безопасность ребенка в сети в первую очередь зависит от критического мышления и умения распознавать манипуляции. Запрет на использование гаджетов, блокировки и родительский контроль в этом плане столь эффективны, так как сегодня дети с легкостью обходят подобные ограничения, предупредил в беседе с RT педагог-психолог, сооснователь «Умношкола» Шамиль Ахмадуллин.

Он призвал россиян стараться развивать в детях критическое мышление, учить их мыслить самостоятельно, проверять информацию на достоверность и не верить всему, что им пишут.

«Это простая привычка — не верить всему подряд, а сомневаться. «А это вообще правда? А кто это написал? А зачем мне это показывают?» Ребенок, у которого такая привычка есть, и фейк распознает, и на мошенников не клюнет, и поймет, когда им пытаются манипулировать», — пояснил психолог.

Такая привычка, по словам специалиста, развивается в ходе дискуссий с ребенком, обсуждения различных тем – например, роликов в сети. Важно научить ребенка сомневаться и размышлять.

Для развития критического мышления важны и другие когнитивные способности, включая внимание, память, логика и так далее. При умении анализировать информацию ребенок будет по умолчанию чувствовать себя более защищенным в интернете — особенно этот навык важен сегодня. Ахмадуллин подчеркнул, что детям следует не просто давать новые знания, но и учить их учиться.

До этого эксперт по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко посоветовал россиянам объяснить детям недопустимость любого общения с незнакомцами в интернете, а также научить их, что ни в коем случае нельзя отправлять им фотографии, видео и другие личные данные. Кроме того, он призвал предупредить ребенка, что если собеседник просит его сохранить общение в тайне, об этом нужно сразу рассказать родителям.

Россияне ранее назвали оптимальный возраст ребенка для подключения интернет-банка.

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