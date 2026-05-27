Россияне назвали оптимальный возраст ребенка для подключения интернет-банка

Более 60% опрошенных россиян сочли, что детям нужно подключить интернет-банк до 14 лет
Srdjan Randjelovic/Shutterstock/FOTODOM

Более трети (39%) опрошенных родителей в России считают, что доступ к детскому банку нужно давать детям с 14 лет, а 61% — что учить обращаться с финансами через банковское приложение нужно раньше. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВТБ (есть у «Газеты.Ru»). При этом родители хотят контролировать расходы, отслеживать баланс и покупки, а также автоматически пополнять банковский счет своего ребенка.

Каждому пятому родителю (22%) кажется оптимальным возраст 10 лет для начала пользования детским банком, 18% выбирают 12 лет, 15% — 8 лет, и лишь 6% готовы давать доступ к банковским сервисам для детей уже с 6 лет.

70% россиян уверены, что банковские сервисы для детей необходимы.

С точки зрения опрошенных, наиболее нужные детям функции копилка (48%), отображение баланса карты и анализ расходов (47%), пополнение школьной карты (40%), а также платежи и переводы (34%).

Для родителей ключевыми возможностями детского банка остаются контроль расходов ребенка (51%), доступ к его счету (40%), просмотр баланса и управление картой (39%), просмотр и пополнение копилки (38%), а также возможность видеть чек с составом покупки (35%).

Размер ежемесячных карманных денег у детей также различается: по 25% родителей выдают до 1 тыс. рублей и от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, 16% – до 500 рублей, 15% – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Опрос был проведен среди 1,5 тыс. жителей крупных городов. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.

