Эксперт назвал правила защиты детей в интернете

Для того чтобы использование интернета было безопасным для несовершеннолетних детей, родителям важно следовать ряду правил, в числе которых честный разговор с ребенком. Об этом aif.ru рассказал эксперт по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

«Люди с плохими намерениями могут притворяться ровесниками ребёнка или заранее изучать информацию о нём в социальных сетях, чтобы быстрее войти в доверие», — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что взрослым следует объяснять детям, что нельзя начинать любое общение с незнакомцами в интернете, а также отправлять им фотографии, видео и другие личные данные. Также важно предупредить ребенка, что если собеседник просит его сохранить общение в тайне, об этом нужно сразу рассказать родителям.

Эксперт напомнил, что в семье необходимо создать такую атмосферу, при которой ребенок не будет бояться делиться непонятными ситуациями.

По словам Сиденко, злоумышленники также начали активно использовать нейросети для создания дипфейков. С помощью поддельных фотографий и видеороликов мошенники устраивают кибербуллинг в отношении детей. Для того чтобы избежать таких ситуаций, важно скрывать посты и информацию от незнакомых людей, а также не публиковать личные данные, такие как домашний адрес, номер телефона и номер школы.

Помимо этого, специалист посоветовал устанавливать пароли, которые содержат не менее 12 знаков, в том числе специальные символы, маленькие и большие буквы. Также следует включить двухфакторную аутентификацию, не передавать пароли и коды из СМС другим людям, не переходить по непонятным ссылкам и не скачивать файлы, отправленные незнакомцами.

Ранее стало известно, что каждый пятый российский ребенок как минимум один раз в году общается с незнакомым взрослым в сети.