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Общество

Россиянам объяснили, является ли нарушением перечисление зарплаты ночью

Специалист Исакова: работодатель имеет право зачислить зарплату сотруднику ночью
Мария Девахина/РИА Новости

Российские работодатели имеют право зачислять зарплату в любое время суток, в том числе ночью – ТК РФ никак не ограничивает это. Главное требование – это своевременный перевод средств, объяснила в беседе с RT руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова.

Она пояснила, что если средства зачисляются ночью, то чаще всего это происходит из-за банков, а не решения работодателя. По действующим требованиям важно, чтобы деньги приходили не реже, чем каждые полмесяца, а что касается конкретного зачисления средств, то многое зависит от банков, которые в круглосуточном режиме обрабатывают платежи. Часто если речь идет о массовых начислениях, то они проводятся либо рано утром, либо ночью.

«Если бухгалтерия направила платежные документы вечером, фактическое зачисление зарплаты может произойти уже ночью или на следующий день, – пояснила специалист. — На сроки также влияют внутренние регламенты банков, включая установленные платежные окна и порядок обработки операций, особенно если речь идет о переводах между разными банками».

Ночное зачисление зарплаты – это не желание руководства компании, а особенности работы банков, заключила эксперт.

До этого из данных Росстата выяснилось, что средний размер заработной платы в России в марте текущего года составлял 112 654 рубля. Так, в Магаданской области средняя зарплата выросла почти на 36 тыс. рублей. В прошлом году жители региона получали в среднем 154,5 тыс. рублей, а в 2026-м — 190,1 тыс. рублей. На Чукотке средняя зарплата увеличилась более чем на 32 тыс. рублей – до 246,4 тыс. рублей в 2026 году, а в 2025-м она составляла 214,4 тыс. рублей.

В России ранее назвали причины, почему зарплаты учителей так сильно различаются по регионам.

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