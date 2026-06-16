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Общество

«Будем иметь вас в виду»: названы реальные причины массовых отказов россиянам в работе

HR-эксперт Гладышева: компании сейчас размещают вакансии не для реального найма
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

За вежливым отказом в работе («будем иметь вас в виду» и «сохраним ваше резюме») чаще всего стоит не недостаток опыта или квалификации соискателя, а скрытые процессы на стороне компании. Об этом «Газете.Ru» рассказала Наталья Гладышева, эксперт рынка труда лидеров бизнеса, руководитель проектов в Stepwell.

Одна из частых настоящий причин — неактивный статус найма. Компания разместила вакансию, которая ожидает инвестиций. Однако, по итогам собрания руководства компании решили приостановить найм.

«Кандидат получает приглашение на собеседование с последующей перепиской и многоэтапном общением от HR до руководителя. При диалоге с рекрутером кандидат старается максимально понравиться работодателю, рассказывает о себе и своих карьерных достижениях и все в вакансии написано про него, но решение отрицательное, так как не получено финансирование под проект. Если статус поменяется, то руководство вернется к диалогу», — объяснила она.

Еще одна причина — работодатель изучает потенциальный рынок соискателей, однако на вакансию они уже нашли кандидата, который состоял у них во внутреннем кадровом резерве.

«Был любопытный кейс. Вакансия «Финансовый директор» была размещена более 6 месяцев и постоянно обновляется. По итогам проведения прямых переговоров с HRD назначается встреча с ЛПР, кандидату устно делается оффер, согласовывается дата выхода. Но по итогу был направлен письменный ответ: «Мы приняли решение посмотреть еще других кандидатов», спустя несколько недель была получена инсайд информация, что на данный проект взяли «своего человека», — объяснила она.

Третья причина — набор персонала приостановлен. Компании сканируют рынок, создают воронки резюме на будущее, но на реальные позиции найм не осуществляют.

«Во многих компаниях сейчас идут структурные изменения и оптимизация численности персонала, текущий персонал сокращают. Требуется новый взгляд, экспертиза на решение текущих бизнес-задач, для этого размещают должность в открытых источниках. Частично вакансии для экспертных руководителей «живые», те кто сможет удержать ключевые бизнес-показатели и предложит альтернативные решения без дополнительных инвестиций. Но в основном соискатель получает ответ «будем иметь ввиду», о возможном стратегическом развитие компании и применимости опыта и навыков кандидата в перспективе, так как на данный момент наложен мораторий на найм», — объяснил Наталья Гладышева.

Эксперт советует соискателям: получив отказ, не спешите списывать это на недостаток квалификации. Причина может крыться в иных, зачастую неочевидных обстоятельствах: внутренних процессах компании или реальном статусе вакансии.

Ранее россиянам назвали подработки, где без опыта можно получать 20–30 тыс. в месяц.

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