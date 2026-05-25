HR-эксперт назвала главные сигналы токсичной атмосферы на работе

Токсичность на работе почти всегда проявляется в повседневной коммуникации — через снобизм, прямую агрессию, перекидывание ответственности, шейминг и отсутствие уважения к человеку. О том, какие сигналы должны насторожить еще на этапе собеседования и по каким признакам можно понять, что в команде нездоровая атмосфера, «Газете.Ru» рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова.

«Если вы чувствуете, что к вам относятся неуважительно, обвиняют без повода, культивируют микроагрессию и при этом на прямой разговор это никак не влияет – это уже не случайная грубость, а культура. В такой среде человек очень быстро начинает ощущать, что он один и что вокруг нет ни поддержки, ни прозрачных правил», – отмечает Романова.

Эксперт советует обращать внимание и на поведение компании еще до выхода на работу.

«Лакмусовой бумажкой часто становится рекрутер: как с вами общаются, соблюдают ли договоренности, дают ли обратную связь, уважают ли ваше время. Если вам за 15 минут до интервью пишут, что все поменялось, или не могут внятно объяснить условия, это почти всегда отражает внутреннюю культуру компании. Точно так же настораживают размытые KPI, разные версии зарплаты от рекрутера и нанимающего менеджера, а также предложения поработать бесплатно «для теста», – говорит Романова.

Еще один важный ред-флаг, по ее словам, – нежелание обсуждать культуру открыто.

«На собеседовании нормально прямо спросить: как вы понимаете токсичность, как устроены звонки «один на один», что происходит, если у сотрудника возникает конфликт с руководителем. Если в ответ вы слышите раздражение, обесценивание или фразу «зачем вам это знать», это уже сигнал. Здоровая компания не боится разговора о границах и уважении», – поясняет эксперт.

Если же токсичность проявляется уже внутри команды, игнорировать ее не стоит.

«Если вы прямо говорите, что вам неприятен такой стиль общения, а ситуация не меняется, значит, проблема не только в одном человеке, а в системе. Тогда нужно либо добиваться изменений, либо уходить. Иногда источником токсичности становится один сотрудник, иногда – вся команда, и в обоих случаях важно не оставаться в этом надолго», – подчеркивает Валентина Романова.

По словам эксперта, особенно опасно, когда токсичная среда маскируется под «высокие стандарты» и «требовательность».

«Размытые ожидания, публичная критика, отсутствие честной обратной связи и вечное чувство, что ты все делаешь не так, постепенно выжигают даже сильных сотрудников. Поэтому лучше распознать такие сигналы заранее, чем потом долго восстанавливаться после работы в нездоровой среде», — резюмирует Романова.

Ранее юрист объяснила, можно ли подать в суд, если вас уволили по причине, не связанной с работой.