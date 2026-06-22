Дачникам и аграриям рассказали, как не ошибиться при покупке семян

Доцент Оганова: при выборе семян важно ориентироваться не только на цену

Дачникам и аграриям важно не покупать семена у случайных продавцов и не ориентироваться только на цену, чтобы не нарваться на некачественный материал. Об этом Pravda.Ru рассказала практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова.

По ее словам, перед покупкой стоит изучить оригинал сертификата соответствия по ГОСТ Р, а также проверять партию в реестре Россельхознадзора «Семена РФ», где работает модуль сканера QR-кодов. Аграриям также можно провести лабораторную проверку до посева, что будет стоить значительно меньше, чем возможные потери на поле.

«Если в округе, по почте или на маркетплейсе продаются подозрительные семена, рекомендуется сообщать об этом на горячую линию Россельхознадзора. Контакты можно найти на сайте ведомства», — добавили в сообщении.

Исследование Банка Русский Стандарт, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru», до этого показало, что весной 2026 года средний чек россиян на товары для дачи и сада снизился до 1379 рублей против 1541 рубля зимой (-10,5%). На стройматериалы средняя покупка тоже стала меньше — 2393 рубля против 2891 рубля зимой 2025–2026 года (-17,2%).

При этом сами покупки с приходом весны резко выросли. По данным банка, товары для дачи и сада россияне стали покупать в 2,6 раза чаще, чем зимой. В эту категорию вошли дачный инвентарь, семена, саженцы, средства для улучшения почвы и другие сезонные товары.

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