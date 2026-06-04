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Бизнес

Россияне стали меньше тратиться на товары для дачи и стройматериалы

«Русский Стандарт»: средний чек на стройматериалы весной упал более чем на 17%
Caftor/Shutterstock/FOTODOM

Весной 2026 года средний чек россиян на товары для дачи и сада снизился до 1379 рублей против 1541 рубля зимой (-10,5%). На стройматериалы средняя покупка тоже стала меньше — 2393 рубля против 2891 рубля зимой 2025–2026 года (-17,2%). Об этом говорится в исследовании Банка Русский Стандарт, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

При этом сами покупки с приходом весны резко выросли. По данным банка, товары для дачи и сада россияне стали покупать в 2,6 раза чаще, чем зимой. В эту категорию вошли дачный инвентарь, семена, саженцы, средства для улучшения почвы и другие сезонные товары. Покупки ремонтно-строительных материалов весной выросли в 2,2 раза. Речь идет об инструментах, отделочных материалах, красках, скобяных и столярных изделиях. В банке связывают рост с началом сезона ремонта, строительства и работ на загородных участках.

Самой массовой категорией среди трат на дом и дачу остались товары для дома — посуда, инвентарь для уборки, текстиль и предметы декора. Количество таких платежей весной увеличилось на 22% по сравнению с зимой. Средний чек в этой категории также снизился: с 2598 рублей зимой до 2137 рублей весной.

Аналитики банка отметили, что люди стали совершать более частые, но менее крупные траты: люди докупают нужное по мере сезона, а не делают одну большую закупку.

В рамках исследования банк изучил операции в категориях «товары для дома», «садово-дачные принадлежности» и «ремонт и строительство жилья» весной 2026 года и зимой 2025–2026 года.

Ранее россиянам объяснили, почему спрос на стройматериалы снижается.

 
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