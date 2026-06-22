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Общество

Продавца «сильных паспортов» обвинили в обмане россиян на миллионы

Baza: продавец гражданства собрал с россиян миллионы и уехал в Таиланд
bespalovfinance/Telegram

Россияне, пытавшиеся оформить второе гражданство через международного консультанта Александра Беспалова, заявили о потере десятков миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, клиенты рассчитывали получить гражданство Италии, Греции, Парагвая, Сербии, Молдовы и других стран с «сильными паспортами», однако после оплаты услуги так и не оказали в полном объеме.

По словам заявителей, стоимость оформления составляла от 85 тыс. до 100 тыс. евро, а в некоторых случаях расчеты производились криптовалютой. Договоры чаще заключались с индивидуальным предпринимателем Ириной Беспаловой. После этого сроки оформления неоднократно переносились под предлогом бюрократических процедур, а затем связь с клиентами прекращалась.

Сейчас известно как минимум об 11 пострадавших. Общая сумма их требований превышает 700 тыс. евро. Клиенты считают, что потерпевших может быть значительно больше, и готовят коллективное заявление в полицию. Один из заявителей уже добился заочного решения суда по иску к супруге Беспалова о взыскании 10 млн рублей, уплаченных за оформление греческого гражданства. Однако это решение впоследствии было обжаловано ответчиком.

По данным Telegram-канала, Беспалов продолжает позиционировать себя как международный консультант и руководитель Bespalov Finance, а также по-прежнему предлагает услуги по оформлению гражданства и вида на жительство, находясь в Таиланде.

Сам Беспалов отверг обвинения в мошенничестве. Он заявил, что задержки были вызваны изменениями миграционных процедур и регламентов, а разногласия с отдельными клиентами решаются в правовом порядке. По его словам, части клиентов уже вернули деньги. Кроме того, он назвал недостоверными сообщения о том, что скрывается в Таиланде, подчеркнув, что продолжает международную деятельность и регулярно участвует в профильных мероприятиях как в России, так и за рубежом.

В июне стало известно, как аферу с «сильным паспортом» проворачивали супруги из Москвы. Несколько беременных россиянок обвинили пару, организовывавшую роды в Бразилии, в обмане и навязывании дополнительных платежей. По словам женщин, организаторы обещали быстрое оформление бразильского гражданства и пакет услуг стоимостью 733 тыс. рублей, включавший проживание, организацию родов и оформление документов. Предоплата составляла 73 тыс. рублей.

Ранее супруги были осуждены в России за фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет.

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