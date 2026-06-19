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Пара с Патриков разводила беременных россиянок на деньги, обещая паспорт Бразилии

SHOT: супруги заманивали беременных россиянок элитными родами в Бразилии
Telegram-канал SHOT

Несколько беременных россиянок обвинили супругов, организовывавших роды в Бразилии, в обмане и навязывании дополнительных платежей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, женщины обращались к супругам Еве и Камалю, которые активно рекламировали свои услуги в социальных сетях. Они обещали помочь с быстрым оформлением гражданства Бразилии, а также предлагали пакет услуг стоимостью 733 тыс. рублей. В него, как утверждалось, входили проживание в жилье бизнес-класса, организация родов, оформление необходимых документов и другие услуги. Предоплата составляла 10% от общей суммы — 73 тыс. рублей.

Однако, как рассказали клиентки, по прибытии в Бразилию им предоставили жилье, которое, по их словам, не соответствовало заявленному уровню. Кроме того, организаторы, как утверждается, потребовали доплатить еще 659 тыс. рублей, заявив, что в противном случае семьи останутся без обещанных услуг в чужой стране. По словам женщин, они перечислили требуемые средства.

Как утверждают россиянки, после этого проблемы продолжились. По их словам, на родах отсутствовала доула, акушера им пришлось искать самостоятельно, а оформлением документов семьи занимались без помощи организаторов. Одна из женщин сообщила SHOT, что после жалобы Еве и Камалю в ответ столкнулась с грубым отношением — ее назвали «токсичной». Другие клиентки утверждают, что организаторы пытались предоставить им поддельные декларации и другие документы, из-за чего у них возникли сложности с оформлением вида на жительство.

По информации SHOT, супруги продолжают продвигать свои услуги в социальных сетях, рассказывая, что переехали из московского района Патриаршие пруды в Бразилию и готовы помогать желающим, в том числе людям с судимостью.

Как отмечает Telegram-канал, в России супруги ранее были осуждены за фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет. Им назначили три года колонии и штраф в размере 400 тыс. рублей. Кроме того, по данным SHOT, у пары имеется задолженность по налогам и кредитам на сумму более 1 млн рублей, а в Бразилии в отношении них рассматриваются 14 дел, включая уголовные.

Ранее супруги были осуждены в России за фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет.

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