В России многократно повысят налоговые пошлины для мигрантов

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о повышении налоговых пошлин для иностранцев, в том числе в 12 раз за оформление гражданства России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Законопроект предусматривает повышение пошлин для иностранцев за оформление гражданства — с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей, за разрешение на временное проживание — с 1920 рублей до 15 тыс. рублей, за оформление вида на жительство с 6 тыс. до 30 тыс. рублей.

Пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов увеличат до 15 тыс. рублей за каждого иностранного специалиста.

По подсчетам Госдумы, это принесет в бюджет дополнительные 15 млрд рублей в год.

При этом иностранцы и лица без гражданства, ранее являющиеся гражданами СССР и участвующие в госпрограмме по переселению соотечественников и членов их семей, от уплаты пошлин за прием в гражданство РФ освобождаются.

Ранее МВД РФ анонсировало эксперимент по организованному набору трудовых мигрантов.