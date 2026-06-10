Диетолог рассказала, как правильно питаться в жару

В жаркую погоду из-за обезвоживания уменьшается аппетит, а потребность в энергии снижается примерно на 5%. Однако важно соблюдать баланс полезных веществ, поэтому летом следует переносить приемы пищи на прохладное время суток и сократить объем перекусов в рационе. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

Специалист посоветовала переносить плотный завтрак и ужин на самое прохладное время в течение дня. Днем рекомендуется ограничиться лишь легкими перекусами, такими как фрукты, овощи или кусок сыра. При этом количество таких приемов пищи может быть больше, а объем — меньше.

По словам диетолога, в жару стоит есть «охлаждающие» продукты, которые выводят из организма лишнее тепло, освежают и бодрят. Речь идет об овощах и фруктах, в которых содержатся витамины, минералы и клетчатка, стимулирующая работу кишечника.

«Особенно хороши в этом плане огурцы, кабачки, помидоры и баклажаны. Почти все они на 90% состоят из влаги. Они дают дополнительную жидкость, а также забирают лишнее тепло, работая внутри клеток, как кондиционер в офисе», — подчеркнула она.

Врач также посоветовала есть белковые продукты. При этом летом важно включить в рацион более легкую пищу, в числе которой кисломолочные продукты, нежирное мясо и морепродукты, которые богаты калием, йодом, магнием и фтором.

Кроме того, рекомендуется употреблять холодные супы. Такие блюда не только способствуют охлаждению организма, но и помогают справляться с жаждой.

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