Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Диетолог рассказала, как правильно питаться в жару

Диетолог Денисенко: в жару следует есть летние холодные супы
xberr00/Shutterstock/FOTODOM

В жаркую погоду из-за обезвоживания уменьшается аппетит, а потребность в энергии снижается примерно на 5%. Однако важно соблюдать баланс полезных веществ, поэтому летом следует переносить приемы пищи на прохладное время суток и сократить объем перекусов в рационе. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

Специалист посоветовала переносить плотный завтрак и ужин на самое прохладное время в течение дня. Днем рекомендуется ограничиться лишь легкими перекусами, такими как фрукты, овощи или кусок сыра. При этом количество таких приемов пищи может быть больше, а объем — меньше.

По словам диетолога, в жару стоит есть «охлаждающие» продукты, которые выводят из организма лишнее тепло, освежают и бодрят. Речь идет об овощах и фруктах, в которых содержатся витамины, минералы и клетчатка, стимулирующая работу кишечника.

«Особенно хороши в этом плане огурцы, кабачки, помидоры и баклажаны. Почти все они на 90% состоят из влаги. Они дают дополнительную жидкость, а также забирают лишнее тепло, работая внутри клеток, как кондиционер в офисе», — подчеркнула она.

Врач также посоветовала есть белковые продукты. При этом летом важно включить в рацион более легкую пищу, в числе которой кисломолочные продукты, нежирное мясо и морепродукты, которые богаты калием, йодом, магнием и фтором.

Кроме того, рекомендуется употреблять холодные супы. Такие блюда не только способствуют охлаждению организма, но и помогают справляться с жаждой.

Ранее врач раскрыла причину внезапного вечернего голода во время жары.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!