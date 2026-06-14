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Общество

Названы продукты, которые не стоит есть на завтрак

Врач Симаков: если утром съесть только сладкую булку, то энергия быстро уйдет
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Из недобросовестной рекламы все чаще можно слышать фразы про запрещенные на завтрак-обед-ужин продукты. Однако, как рассказал «Газете.Ru» нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков, дело не в самих продуктах, а в организме человека.

По словам эксперта, дело не во «вреде» определенной пище, а в ее переносимости. Универсального списка того, что нельзя есть на завтрак всем без исключения, не существует, подчеркнул Симаков.

Он добавил, что утром важнее ориентироваться не на интернет-страшилки, а на реакцию собственного организма. «На завтрак можно есть практически все. Вопрос в том, как человек это переносит. Тот же кофе для одного — обычный напиток, а для другого — причина изжоги, дрожи. Это не значит, что кофе вреден сам по себе. Это значит, что организму конкретного человека он не подходит или не подходит в таком количестве», — объяснил он.

Врач посоветовал воспринимать завтрак как полноценный прием пищи, а не случайный перекус. Оптимальный вариант — длинные углеводы, белок, немного жиров и по возможности овощи. Это могут быть каша, яйца, творог, цельнозерновой хлеб, несладкий йогурт, крупы, сыр, рыба, овощи или паста из твердых сортов. Такой завтрак обычно насыщает ровнее и не приводит к резкому голоду через час-полтора.

Также, по мнению нейрогастроэнтеролога, чаще проблема связана не с конкретным продуктом, а с перекосом в составе. Если утром есть только сладкую булку, хлопья с сахаром или запивать все сладким кофе, энергия быстро приходит и так же быстро уходит. Потом снова хочется есть, может появиться сонливость и раздражительность.

Поэтому вопрос стоит формулировать иначе: не что нельзя всем, а что не подходит именно вам, подчеркнул Симаков. Если после завтрака регулярно появляются тяжесть, вздутие, жжение, урчание, слабость, рацион стоит пересмотреть. Иногда достаточно сократить сахар, добавить белок или уменьшить жирность, а иногда уже нужно разбираться с врачом, потому что за такими реакциями могут стоять рефлюкс, синдром раздраженного кишечника, функциональная диспепсия или особенности обмена кофеина, подытожил эксперт.

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