Захар Прилепин предложил покинувшим Россию релокантам вариант искупления вины

В России необходимо проработать целую систему для возвращения покинувших страну деятелей культуры. При желании продолжить жить и работать в РФ они должны, как минимум, стать чужими для Запада и потрудиться на благо страны в зоне СВО, заявил в беседе с RT писатель, политик и ветеран боевых действий Захар Прилепин.

Он подчеркнул, что перед возобновлением жизни в России релокантам следует отправиться в зону боевых действий, причем не просто посетить госпиталь и подарить игрушки детям на камеру, а рискнуть жизнью на фронте. Кроме того, по его мнению, покинувшие страну, но желающие вернуться обратно деятели культуры должны осудить Запад и своих «бывших спонсоров».

«И тогда для них будут закрыты навсегда пути обратно. Вот как надо делать, — заявил Прилепин. — У этих персонажей тут квартирка, в Испании квартирка, в Италии квартирка, и они всё это берегут. И на фиг нам такая культура нужна?».

Напомним, в начале июня Совфед одобрил изменения в КоАП, которые позволяют привлекать граждан России к ответственности за совершённые за рубежом правонарушения против конституционного строя и безопасности страны. В документе закреплён перечень таких правонарушений: злоупотребление свободой СМИ, возбуждение вражды, призывы к нарушению территориальной целостности, дискредитация армии и ряд других. Для обеспечения исполнения наказания и предотвращения уклонения от ответственности будет применяться арест имущества, включая деньги на банковских счетах. Аналогичный порядок будет действовать при неуплате штрафа за указанные правонарушения.

В силу закон вступит в сентябре текущего года.

Ранее Прилепин предложил российским культурным деятелям задавать неудобные вопросы не только Путину.