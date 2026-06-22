Россиянам ответили, стоит ли покупать одежду с SPF

Врач Скорогудаева: одежда с SPF нужна только при длительном нахождении на солнце

Одежду с SPF стоит покупать только в том случае, если человек планирует находиться под открытым солнцем более 10 часов. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

По ее словам, такие изделия разработали для защиты от лучей А-спектра (UVA) тех, кто очень много времени вынужден проводить под солнцем.

«Именно эти лучи медленно приводят к фотостарению кожи, однако не способны заставить загорать, обгорать и не грозят онкологией, в отличие от лучей В-спектра (UVB)», — пояснила Скорогудаева.

Она уточнила, от UVB защищает и обычная одежда. Специальная и достаточно дорогая может потребоваться, например, яхтсменам, которые получают большое количество ультрафиолета за счет отражения лучей от воды. Обычным отдыхающим будет достаточно пользоваться кремом, на котором есть пометка, что он защищает от UVB и от UVA-лучей, отметила врач.

Врач-онколог Евгений Черемушкин до этого говорил, что SPF-купальник может защитить от воздействия солнечных лучей, однако, такая одежда стоит дорого на фоне сложного производства. Менее дорогую продают с такой же маркировкой, однако, чаще всего это обман.

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