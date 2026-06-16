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Стало известно, какие товары россияне активно покупают перед отпуском

«Мегамаркет»: россияне покупают лекарства и средства с SPF перед отпуском
Shutterstock

В преддверии сезона отпусков россияне активнее приобретают аптечные товары. Это следует из исследования маркетплейса «Мегамаркет», результаты которого есть у «Москвы 24».

По данным аналитиков, в период апреля-мая на лекарства пришлось 57% заказов, на медицинские изделия (пластыри, антисептики, бинты и салфетки) – 12%, на наборы для путешествий, средства с SPF и продукты после загара – 17%. В числе самых популярных оказались противовоспалительные и обезболивающие препараты (17% заказов), лекарства от аллергии (11%), средства от насморка (10%), SPF (9%) и пластыри (6%). Спрос на средства, помогающие после укусов насекомых, в 2026 году вырос в шесть раз.

«Женщины чаще мужчин отдают предпочтение практичным товарам. На них приходится порядка 70% проданных косметических и уходовых средств, 64% медицинских изделий и свыше 70% дорожных средств гигиены», — добавили в сообщении.

Аналитики онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» до этого рассказали «Газете.Ru», что по итогам марта–апреля 2026 года покупки россиянами товаров для комфортного отдыха на даче выросли до 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Ранее сообщалось, что половина россиян планируют провести лето на даче.

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