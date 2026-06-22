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Общество

Россиянин оказался среди фигурантов крупной аферы в Таиланде

SHOT: россиянина задержали на Пхукете по делу о крупном мошенничестве с землей
Соцсети

Россиянин оказался среди задержанных по делу о предполагаемых махинациях с недвижимостью на тайском острове Пхукет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, власти Таиланда проводят масштабную операцию в отношении компаний, которые подозреваются в незаконном приобретении земельных участков через подставные структуры в обход требований земельного законодательства страны.

Следствие полагает, что группа иностранцев, в которую входят граждане России, Израиля, Франции и Нидерландов, могла использовать номинальные тайские компании для установления контроля над элитными земельными участками.

По информации Telegram-канала, стоимость активов, фигурирующих в деле, составляет около 231 млн бат, что эквивалентно примерно $7 млн, или 513 млн рублей.

В настоящее время следователи изучают финансовые схемы и структуру владения активами. Все фигуранты находятся под следствием.

До этого сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Кольцово супругов, подозреваемых в организации крупной межрегиональной схемы по махинациям с НДС и обналичиванию денег. По предварительной информации, из-за деятельности этой схемы бюджет России недополучил около 350 млн рублей. Подтвержденный объем обналиченных средств составил 34 млн рублей.

Ранее в Крыму ликвидировали узлы связи украинских мошенников, вымогавших деньги у россиян.

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