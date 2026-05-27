В Екатеринбурге задержали организаторов махинаций с НДС на миллионы

В аэропорту Кольцово задержали фигурантов дела о махинациях с НДС на 350 млн

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области задержали в аэропорту Кольцово подозреваемых организаторов крупной межрегиональной схемы по махинациям с НДС и обналичиванию денег. Об этом РИА Новости сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, при попытке покинуть регион были задержаны Людмила и Артем Кротовы. Следствие считает их организаторами одной из крупнейших площадок по незаконной оптимизации НДС и выводу денежных средств в особо крупном размере.

По предварительной информации, из-за деятельности этой схемы бюджет России недополучил около 350 млн рублей. Подтвержденный объем обналиченных средств составил 34 млн рублей.

Фигурантам может грозить до семи лет лишения свободы по статье об организации деятельности по предоставлению в налоговые органы и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций.

В пресс-службе регионального управления ФСБ подтвердили факт задержания, однако раскрывать подробности дела не стали.

