В Крыму ликвидировали узлы связи украинских мошенников, вымогавших деньги у россиян

Сеть узлов связи украинских колл-центров ликвидировали в Крыму, зафиксировано свыше 60 фактов мошенничества, сумма ущерба превысила 50 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ России, передает РИА Новости.

«Мошенники звонили россиянам из-за границы и, используя различные схемы, обманным путем похищали деньги крымчан», — отметили в ведомстве.

По информации ФСБ, задержаны двое 18-летних граждан, которые прибыли в Крым из Татарстана. По указанию украинских кураторов они арендовали квартиры для размещения SIM-боксов, которые использовались для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера россиян (четыре квартиры — в Симферополе, три — в Ялте и четыре — в Алуште. Незаконная деятельность оплачивалась в размере $150 ежедневно каждому. Кроме того, компенсировалась аренда жилья.

Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до шести лет лишения свободы.

