В Москве за день нашли сразу двух утопленников в разных водоемах

SHOT: за несколько часов в Москве нашли два тела в разных водоемах

В Москве за один день в двух водоемах обнаружили тела мужчин. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, первый случай был зафиксирован около 16:00 в Бутаковском заливе Химкинского водохранилища. Люди, находившиеся на катере, заметили в воде голову человека. Подплыв ближе, они обнаружили, предположительно, тело мужчины без одежды. Тело извлекли из воды спустя несколько часов. На лице погибшего были заметны сильные гематомы.

Второе тело обнаружили около 21:00 в Головинском районе Москвы. Прохожие заметили мужчину в мелководной реке Лихоборке и вызвали экстренные службы.

Расстояние между местами обнаружения тел составляет чуть более шести километров по прямой. В настоящее время устанавливаются обстоятельства обеих смертей, в том числе проверяется возможная криминальная составляющая произошедшего.

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