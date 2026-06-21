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Общество

На Москве-реке ушел под воду катер, который арендовала нетрезвая компания

Mash: на Москве-реке затонул катер, арендованный четырьмя людьми
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

На Москве-реке затонул катер, на борту которого находились четыре нетрезвых человека, пишет Mash.

По данным Telegram-канала, компания арендовала судно. Очевидец рассказал, что между Химкинским водохранилищем и Котовским заливом проходивший мимо теплоход зацепил катер и «притянул» его к себе.

В публикации отмечается, что находившихся на борту удалось спасти, когда судно начало тонуть. Им помогли люди с теплохода.

В мае в районе Красногорска на Москве-реке перевернулся катер с детьми. Из воды вытащили 12 человек, семь из них оказались несовершеннолетними. Некоторые пассажиры катера не умели плавать, но не утонули благодаря спасательным жилетам.

По словам очевидцев, капитан арендованного катера был пьян. Его задержали до прибытия полицейских. На судне произошла драка. Свидетели добавили, что всех пострадавших при инциденте забрали экстренные службы, а катер отбуксировали к берегу.

Ранее люди выпали из лодки на реке в Кузбассе.

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