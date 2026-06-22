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Садовод оценил новости об опасности винограда «шайн-мускат» из-за химикатов

Садовод Туманов: определить наличие химикатов в шайн-мускате на вид невозможно
bigshot01/Shutterstock/FOTODOM

Связывать потенциальную токсичность ягод с конкретным сортом научно некорректно. Об этом aif.ru заявил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, комментируя мнение об опасности винограда «шайн-мускат» из-за химикатов.

Он подчеркнул, что проблема заключается в недобросовестности производителей, а не в биологических особенностях гибрида. По его словам, виноград достаточно много обрабатывается при выращивании, в том числе фунгицидами, инсектицидами, иногда акарицидами, препаратами против слизней и улиток.

«В принципе, какая разница, какой сорт? Существуют сорта более устойчивые к болезням и вредителям, а есть менее устойчивые. Я могу предположить, что «Шайн-мускат», допустим, является старым и менее устойчивым сортом, который требует большего внимания со стороны людей, защищающих растения. Но это единственная возможная привязка. На вид определить превышение химикатов невозможно», — сказал Туманов.

Садовод отметил, что разные типы винограда отличаются друг от друга природной стойкостью. Виноград «шайн-мускат» впервые появился в Японии, после чего его саженцы перевезли в Китай и Южную Корею. В октябре 2024 года в Таиланде лабораторные исследования отдельных партий обнаружили в отдельных партиях вещества, вызвавшие беспокойство у специалистов.

Агроном Владимир Викулов до этого говорил, что богатый урожай на дачном участке в Московской области даст виноград сортов «румба», «денисовский» и «голубок». По его словам, в средней полосе важно выбирать зимостойкие варианты, которые представляют собой гибриды амурского винограда.

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