Дачникам рассказал, какие сорта винограда дадут богатый урожай в Подмосковье

Агроном Викулов: сорт винограда «румба» подойдет для дачи в Подмосковье
Богатый урожай на дачном участке в Московской области даст виноград сортов «румба», «денисовский» и «голубок». Об этом «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

По его словам, в средней полосе важно выбирать зимостойкие варианты, которые представляют собой гибриды амурского винограда. Так, например, сорт «Потапенко» подойдет также и с декоративной точки зрения, так как осенью его листья приобретают пунцово-красный оттенок. Однако вкусовые качества ягод не самые высокие, предупредил агроном.

«Значительно лучше на вкус ягоды сорта «румба», «голубок», «денисовский». Но они уже укрывные, то есть осенью, после сбора урожая и листопада, их нужно будет снять со шпалеры, укутать нетканым материалом, потом пленкой и оставить зимовать. А открыть примерно в марте, когда снег сойдет и почва оголится», — отметил Викулов.

Он уточнил, что высаживать виноград лучше на южной стороне дома или забора, чтобы он получал больше солнечного света и был защищен от ветра. Растениям также важно обеспечить именно жесткую опору, заключил эксперт.

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов до этого объяснил, как защитить растения от заморозков. Самый простой способ — дождевание (равномерное распыление воды). Пока капли висят на деревьях, пестиках и листьях, мороз не страшен, отметил специалист.

