Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опасной погоде

В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра.

Там отмечается, что уровень опасности будет повышенным с 12:00 до 22:00 в понедельник, 22 июня. В Москве и Подмосковье ожидается кратковременный и местами сильный дождь. В отдельных районах региона прогнозируются порывы ветра до 15 м/с во время непогоды.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что на следующей неделе температура в столице постепенно снизится. После +26ºC в понедельник во второй половине недели воздух прогреется только до +17...22ºC.

В начале недели с запада подойдет циклон, который принесет более теплые воздушные массы, но затем начнет холодать. Таким образом, в ближайшие дни погода будет неустойчивой, варьируясь между переменной облачностью с кратковременными дождями и ясным небом при отсутствии осадков.

Ранее Спасская башня лишилась стрелки часов из-за непогоды.