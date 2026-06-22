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Общество

В базовую программу ОМС вошли новые методы лечения

Глава ФФОМС Баланин: в базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения
Максим Блинов/РИА Новости

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин заявил в интервью РИА Новости, что в базовую программу ОМС в 2026 году вошли 14 новых методов лечения.

По словам Баланина, в базовую программу также перенесен один метод, ранее относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи.

Он отметил, что благодаря этому ряд сложных и дорогостоящих медицинских процедур стал бесплатно доступен пациентам по полису ОМС, без оформления отдельных квот и привлечения дополнительных источников финансирования.

До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россияне с ожирением смогут получать хирургическую помощь по ОМС. Как отметила врач-эндокринолог Наталья Петрова, решение включить в ОМС бариатрическую помощь говорит о масштабности проблемы — на сегодня ожирение диагностировано у 25% взрослого населения, с учетом людей с предожирением от лишнего веса страдают 60–70%, сообщила она. По словам врача, хирургическое вмешательство позволяет снизить массу тела на 50–80%.

Ранее Мурашко сравнил развитие российской медицины с научной фантастикой.

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