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Общество

Мурашко сравнил развитие российской медицины с научной фантастикой

Мурашко: за последние 10 лет медицина в РФ совершила колоссальный скачок
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Отечественное здравоохранение за последние десять лет совершило огромный рывок, в том числе в области клеточных технологий и новых видов энергии. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью для блогерской платформы «VK видео» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, современная медицина развивается галопирующими темпами, а технологии, появившиеся за последнее десятилетие, вызывают изумление.

«Мы удивляемся смартфону в руках, но это маленькая толика изменений. Если посмотреть, какое оборудование и технологии сегодня появились в медицине, это реально удивляет. Просто за 10 лет скачок колоссальный», — поделился он с проводившим интервью блогером Артемием Лебедевым.

Речь идет не только об искусственном интеллекте, но и о новых видах энергии, современных фармакологических препаратах, способах их производства, клеточных технологиях и молекулярной диагностике, уточнил Мурашко. По его словам, про подобные вещи раньше можно было разве что прочесть в научно-фантастических романах, да и то лишь у наиболее прозорливых авторов.

Министр рассказал, что сейчас многие россияне, которые раньше выезжали получать медицинские услуги за границей, лечатся в государственных больницах и с удивлением открывают для себя высокое качество этого лечения, поскольку до этого были подвержены влиянию стереотипа о недостаточно высоком уровне здравоохранения на родине.

Ранее Мурашко рассказал гостям ПМЭФ о пользе корнеплодов.

 
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