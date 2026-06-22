В Госдуме предупредили о мошенниках, наживающихся на экзаменах

Злоумышленники во время проведения экзаменов пытаются обмануть выпускников и их родителей, предлагая им за деньги повысить баллы, организовать пересдачу или гарантировать поступление в высшее учебное заведение. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Парламентарий подчеркнул, что ЕГЭ не является ни лотереей, ни торгом, и его результаты нельзя купить. Мошенники же, получив деньги, сразу же исчезают.

Свищев отметил, что аферисты используют различные схемы с продажей фальшивого повышения баллов, созданием поддельных сайтов для проверки результатов и подачи апелляций, рассылкой фишинговых писем якобы от приемных комиссий с просьбой перейти по ссылке или заплатить за «бронирование» места.

Депутат призвал россиян проверять информацию только на официальных ресурсах, таких как портал «Госуслуги» и сервис Рособрнадзора по результатам ЕГЭ, а при подозрительных предложениях обращаться в правоохранительные структуры и на горячую линию Рособрнадзора.

16 июня сообщалось, что каждый шестой опрошенный россиянин в 2026 году сталкивался в интернете с предложениями о покупке готовых ответов к ОГЭ и ЕГЭ или доступе к якобы реальным экзаменационным заданиям.

Ранее Telegram назвали крупнейшей площадкой для мошенников вокруг экзаменов.